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Новости. Происшествия
10:27, 03 Ноября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Женщину доставили в больницу после ДТП в Карелии

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ДТП произошло 2 ноября на автодороге "Петрозаводск - Суоярви" 34 км, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе в 14.30 водитель Kia Sportage не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Попутным транспортом доставлена в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви" съехал в кювет автобус с детьми. 

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