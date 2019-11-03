Женщину доставили в больницу после ДТП в Карелии

ДТП произошло 2 ноября на автодороге "Петрозаводск - Суоярви" 34 км, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе в 14.30 водитель Kia Sportage не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Попутным транспортом доставлена в БСМП Петрозаводска.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви" съехал в кювет автобус с детьми.