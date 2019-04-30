Женщину посадили под стражу за убийство сожителя в Карелии

Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, сообщили в Пудожском районном суде.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу женщине, которая на почве личных неприязненных отношений совершила убийство своего сожителя.

Смерть мужчины наступила в автомобиле скорой медицинской помощи.

Преступление совершено в п. Шальский Пудожского района.