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Женщину с заплесневелыми рогами остановили на границе Финляндии и Карелии

Новости. Общество
10:21, 16 Августа 2022
фото: © aliexpress.ru / Ningbo TAOPU boutique Store

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Жительница Новгородской области пыталась перевезти через границу рога диких животных.

По сообщению Россельхознадзора по Карелии, инцидент произошел 15 августа на МАПП «Вяртсиля». Жительница Новгородской области направлялась из Финляндии в Россию и везла с собой рога диких животных в количестве 3 штук и весом 3,9 кг. «Трофей» не прошел полную таксидермическую обработку. На рогах имелась плесень.

Со слов путешественницы, рога она нашла в лесу в Финляндии. Разрешения Россельхознадзора на ввоз трофеев и ветеринарных сопроводительных документов у владелицы не было.

В результате заплесневелые рога вернули на территорию Финляндии.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в отношении путешественницы был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе.

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