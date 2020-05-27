Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Страшные кадры ДТП на проспекте Ленина запечатлела камера наружного наблюдения.

Сегодня утром, в 8.12, на проспекте Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №37ДТП, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила деорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для медосмотра.

Видеокамера компании Сампо.ру запечатлела момент ДТП.