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Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:18, 28 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Страшные кадры ДТП на проспекте Ленина запечатлела камера наружного наблюдения.

Сегодня утром, в 8.12, на проспекте Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №37ДТП, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила деорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для медосмотра.

Видеокамера компании Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-28 11:34:12
Слепой водитель?!
Комментатор
2020-05-28 11:32:27
Интересно, будет ли признан виновным водитель внедорожника, припаркованный под знаком 3.27 и скорее всего ближе, чем 5 метров до ПП.
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