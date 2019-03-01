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Новости. Общество
20:40, 01 Марта 2019
фото: ТАСС / Артем Коротаев

Женщины 8 Марта смогут бесплатно повысить свой культурный уровень

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Вход во многие музеи России будет бесплатным для женщин 8 марта.

Музеи России приглашают женщин бесплатно посетить свои экспозиции 8 марта по случаю Международного женского дня.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"По инициативе Минкультуры России, поддержанной музейным сообществом, вход в большинство музеев для женщин в Международный женский день 8 марта будет бесплатным. Повышение культурного и образовательного уровней граждан, расширение доступа к культурным ценностям является одним из приоритетов национальной культурной политики, осуществляемой Министерством культуры Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Союз музеев России во главе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским поддержал эту инициативу. Одним из первых к акции Минкультуры присоединился Государственный исторический музей.

"Мы сочли возможным поддержать инициативу Министерства культуры и сделать бесплатным вход в Исторический музей для представительниц прекрасного пола 8 марта", - сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин, чьи слова приводят в пресс-службе музея. Он обратил внимание на то, что в музее "работают замечательные выставки, посещение которых будет интересно именно женщинам". "Надеемся, что наш подарок придется по душе и тем, кто регулярно ходит в Исторический музей, и тем, кто впервые откроет его для себя", - подчеркнул Левыкин.

Участниками акции стали также Третьяковская галерея, Всероссийский музей декоративного искусства, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", Российский национальный музей музыки и многие другие центральные и региональные музеи. Уточнить информацию об участии в акции можно на сайтах учреждений.

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