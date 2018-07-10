Жертвами клещей в Карелии с начала сезона стали около 2700 человек

В 2018 году в Карелии к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 2672 человек, в том числе 550 детей.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах Карелии, за исключением Калевальского.

В Петрозаводске клещи покусали уже 1171 человека, включая 201 ребенка.

При этом с начала сезона зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалите и 16 случаев клещевой боррелиоза, что не превышает заболеваемость за аналогичный период 2017 года.

В Роспотребнадзоре напомнили, в случае присасывания клеща взрослым можно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. Детей, пострадавших от клещей, принимают в травматологическом пункте Детской республиканской больницы. В муниципальных районах с жалобами на укус клещей нужно обращатьс в центральные районные больницы.