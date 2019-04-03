Жертвой мошенников в Петрозаводске стала женщина-инвалид

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

На мобильный телефон 77-летней жительницы Петрозаводска поступил звонок. Абонентом оказался мужчина с хриплым голосом. Горожанка, не узнав собеседника, переспросила, брат ли это по имени Павел? На другом конце ответили утвердительно. Пенсионерка пояснила, что очень плохо слышит, слуховой аппарат не помогает, и попросила в смс-сообщении изложить суть разговора.

Вскоре у женщины в письменном виде попросили в долг 15 тысяч рублей. Деньги требовалось перевести на карту с именем другого получателя. Будучи уверенной, что помогает родственнику, петрозаводчанка перевела эту сумму. Затем она перезвонила брату по известному ей ранее номеру. Уточнив, все ли в порядке, она услышала зеркальный ответ – мол, все нормально.

Впоследствии пенсионерка поняла, что, так как не конкретизировала в разговоре вопрос денег, то и не смогла вовремя понять, что ее обманули мошенники.

На следующий день вновь раздался звонок. Незнакомец представился братом, пояснил, что очень простыл, потому говорит тихо и глухо, и попросил перевести ему в долг уже 20 тысяч рублей. Имеющая проблемы со слухом петрозаводчанка вновь откликнулась на призыв о помощи.

Лишь во втором разговоре с настоящим братом, проживающим в другом городе Карелии, пенсионерка решила выяснить, получил ли тот деньги. Родственник сообщил, что взаймы не просил, подобными просьбами сестру не беспокоил.

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию Петрозаводска с заявлением о хищении средств. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.