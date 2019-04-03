Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:13, 03 Апреля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Жертвой мошенников в Петрозаводске стала женщина-инвалид

Загрузка...

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

На мобильный телефон 77-летней жительницы Петрозаводска поступил звонок. Абонентом оказался мужчина с хриплым голосом. Горожанка, не узнав собеседника, переспросила, брат ли это по имени Павел? На другом конце ответили утвердительно. Пенсионерка пояснила, что очень плохо слышит, слуховой аппарат не помогает, и попросила в смс-сообщении изложить суть разговора.

Вскоре у женщины в письменном виде попросили в долг 15 тысяч рублей. Деньги требовалось перевести на карту с именем другого получателя. Будучи уверенной, что помогает родственнику, петрозаводчанка перевела эту сумму. Затем она перезвонила брату по известному ей ранее номеру. Уточнив, все ли в порядке, она услышала зеркальный ответ – мол, все нормально.

Впоследствии пенсионерка поняла, что, так как не конкретизировала в разговоре вопрос денег, то и не смогла вовремя понять, что ее обманули мошенники.

На следующий день вновь раздался звонок. Незнакомец представился братом, пояснил, что очень простыл, потому говорит тихо и глухо, и попросил перевести ему в долг уже 20 тысяч рублей. Имеющая проблемы со слухом петрозаводчанка вновь откликнулась на призыв о помощи.

Лишь во втором разговоре с настоящим братом, проживающим в другом городе Карелии, пенсионерка решила выяснить, получил ли тот деньги. Родственник сообщил, что взаймы не просил, подобными просьбами сестру не беспокоил.

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию Петрозаводска с заявлением о хищении средств. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-03 15:17:32
Если не будет расстрела нелюдей, то всем надо валить от сюда. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
"Это – наше болото" 1
Побывали в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области. Сегодня это самая горячая точка эко-протеста в России.
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 3
28.03.2019 10:30
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»