Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Правды и Волховской.

Авария произошла сегодня, 3 октября, в часы пик, в 8.21, на перекрестке улиц Правды и Волховской. Видео ДТП выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, внедорожник двигался по улице Правды сверху к центру города, а «легковушка» — во встречном направлении. Столкновение произошло, когда внедорожник стал поворачивать на налево, на улицу Волховская. От сильного удара легковой автомобиль «потерял» несколько деталей.

На место ДТП выезжала бригада скорой помощи.

Подробности аварии уточняются.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Сампо.ру».