Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пересечении пр.Карла Маркса и ул.Пушкинской столкнулись кроссовер и легковой автомобиль.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 11 августа в 9.36 на пересечении пр.К.Маркса и ул.Пушкинской водитель кроссовера Volkswagen не уступил дорогу легковому автомобилю Renault, и произошло столкновение.

В результате аварии Renault отбросило на фонарный столб, где от удара в автомобиле вылетело заднее стекло.

В ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии пострадавших нет.