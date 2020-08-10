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Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:08, 11 Августа 2020
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На пересечении пр.Карла Маркса и ул.Пушкинской столкнулись кроссовер и легковой автомобиль.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 11 августа в 9.36 на пересечении пр.К.Маркса и ул.Пушкинской водитель кроссовера Volkswagen не уступил дорогу легковому автомобилю Renault, и произошло столкновение.

В результате аварии Renault отбросило на фонарный столб, где от удара в автомобиле вылетело заднее стекло.

В ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии пострадавших нет.

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