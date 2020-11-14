Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля не поделили перекресток на улице Куйбышева и проспекте Ленина.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии, которая произошла в минувшую субботу, 14 ноября, в 19.40. Автомобили столкнулись, когда один участник ДТП двигался на мигающий зеленый по проспекту Ленина от набережной, а второй – совершал поворот с проспекта Ленина налево к мэрии.

"Тёмный снизу спешил на мигающий зелёный. Светлый сверху налево поворачивал, как слепой", - комментируют видео подписчики.

"Как всегда торопыги", - пишут в паблике.

Автомобили получили механические повреждения.

В сводку Госавтоинспекции Карелии данное происшествие не попало.

Момент аварии запечатлела камера компании "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что водитель получила травмы в ДТП в Петрозаводске.