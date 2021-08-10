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Жесткое ДТП произошло на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:28, 11 Августа 2021
фото: © кадр из видео

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Легковушка протаранила кроссовер на улице Правды, автомобили раскидало по проезжей части.

На перекрестке улицы Правды и Зарецкого проезда 10 августа в 17.51 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото аварии в редакцию «Столицы на Онего» прислал читатель.

Nissan Qashqai остановился на одной из полос дороги, пытался повернуть с улицы Правды налево, на Зарецкий проезд. В этот момент в него сзади врезался универсал, ехавший по улице Правды в сторону Кукковки.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Водители обошлись без медицинской помощи. Nissan смог своим ходом покинуть место ДТП, автомобиль второго участника аварии был увезен на эвакуаторе.

Авария попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

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