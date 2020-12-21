Жесткое ДТП: в центре Петрозаводска два автомобиля не поделили перекресток (ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке.

Авария произошла в понедельник, 21 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Информация об этом размещена в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались во встречном направлении по проспекту. Столкновение произошло, когда одна из машин планировала совершить левый поворот, а второй автомобиль продолжал движение в прямом направлении.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдении компании Sampo.ru.

Ранее сообщалось, что в Карелии 19 человек погибли в ДТП из-за превышения скорости в 2020 году.