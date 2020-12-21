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Жесткое ДТП: в центре Петрозаводска два автомобиля не поделили перекресток (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 22 Декабря 2020
фото: Камера наблюдения компании Sampo.ru
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В центре карельской столицы произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке.

Авария произошла в понедельник, 21 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Информация об этом размещена в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались во встречном направлении по проспекту. Столкновение произошло, когда одна из машин планировала совершить левый поворот, а второй автомобиль продолжал движение в прямом направлении. 

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдении компании Sampo.ru.

Ранее сообщалось, что в Карелии 19 человек погибли в ДТП из-за превышения скорости в 2020 году.

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Комментарии

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АК
2020-12-22 09:15:49
А нечего на запрещающий сигнал выезжать на перекресток.
Саныч
2020-12-22 06:56:50
Жеееесть!!! Море крови)
Гость
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