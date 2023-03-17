Жесткое ДТП зафиксировала камера в самом центре Петрозаводска

Два автомобиля столкнулись в субботу днем на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В субботу, 18 марта, в 12:24 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова не поделили дорогу два автомобиля.



Видео происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».



Напомним, ранее мы сообщали о гонщике в Петрозаводске, который превысил разрешенную скорость на 100 км/ч.