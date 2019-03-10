Жилой дом сгорел в Карелии

Пожар произошел 9 марта в поселке Шелтозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.07 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Шелтозеро на ул. Гористой, 43. В 17.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.