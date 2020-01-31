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Жилой дом сгорел в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:57, 01 Февраля 2020
фото: кадр с видео "ДТП ПТЗ"
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25 пожарных в течение двух часов сегодня ночью тушили частный деревянный дом на Старой Кукковке.

По сообщению МЧС Карелии, 1 февраля в 02:07 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (25 чел., 8 ед. техники) выезжали на пожар в деревянном доме №20 по улице Ильича. На борьбу с возгоранием ушло более двух часов, но здание спаси не удалось.

"Здание повреждено по всей площади, но погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС.

Видео ночного пожара опубликовали в паблике "ДТП ПТЗ". Очевидцы недоумевают, почему дом стали тушить не сразу.

"Они  наверное ждут, пока все сгорит", - завили очевидцы.

Ранее отсутствие пожарных гидрантов помешало спасателям бороться с огнем в поселке Карелии.

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