Жилой дом в Карелии сгорел за два часа

Пожар произошел в Пудоже в минувший понедельник, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.26 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Калинина. Через два с половиной часа огонь потушили.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.