Жильцы многоквартирного дома в Карелии пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию

Прокуратура отреагировала на нарушение прав собственников общего имущества в многоквартирном доме в Сегежском районе.

По информации прокуратуры Карелии, управляющая компания разместила на чердаке многоквартирного дома телекоммуникационное оборудование без согласия жильцов, а также в отсутствие договора с организациями на размещение указанного оборудования.

Руководителя управляющей компании обязали устранить нарушения.

Оборудование было демонтировано. Должностное лицо, виновное в размещении оборудования, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сотрудника администрации поселения в Карелии привлекли к дисциплинарной ответственности.