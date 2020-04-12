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Жильцы многоквартирного дома в Карелии пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию

Новости. Общество
17:20, 13 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Прокуратура отреагировала на нарушение прав собственников общего имущества в многоквартирном доме в Сегежском районе.

По информации прокуратуры Карелии, управляющая компания разместила на чердаке многоквартирного дома телекоммуникационное оборудование без согласия жильцов, а также в отсутствие договора с организациями на размещение указанного оборудования.

Руководителя управляющей компании обязали устранить нарушения.

Оборудование было демонтировано. Должностное лицо, виновное в размещении оборудования, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сотрудника администрации поселения в Карелии привлекли к дисциплинарной ответственности.

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