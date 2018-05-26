Жильцы трех многоэтажек на Кукковке остались без горячей воды

Энергетики производят замену трубопроводов горячего водоснабжения нескольких домов на улицах Питкярантской и Торнева, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации города контролируют работы по замене трубопроводов, снабжающих горячей водой жильцов нескольких высотных зданий в районе Кукковка, которые по заказу муниципального унитарного предприятия "Петрозаводские энергетические системы" ведут работники АО "ПКС-Тепловые сети".

Как пояснил технический директор "Тепловых сетей" Алексей Проккиев, новые магистрали позволят избежать частых отключений горячего водоснабжения в домах №№ 6,8,10 по улице Питкярантской и домах №№ 7,9,11 по ул. Торнева.

Горячая вода в эти здания подается из двух расположенных неподалеку центральных тепловых пунктов, в которых и происходит ее нагрев за счет энергии, поступающей от магистральных трасс теплоснабжения. Трубопроводы от тепловых пунктов к домам выработали свой технологический ресурс, из-за чего происходили их частые повреждения и, как следствие, аварийные отключения зданий от горячего водоснабжения. В настоящее время ведется замена устаревших железных труб на импортные полимерные, срок службы которых – несколько десятилетий.

Из-за работ по капительному ремонту сетей горячее водоснабжение временно отключено:

- в доме №7 по улице Торнева – с 23.05 по 29.05;

- в доме № 9 по улице Торнева – с 23.05 по 03.06;

- в доме № 11 по улице Торнева – с 23.05 по 03.05.

В доме №6 по улице Питкярантской горячая вода отсутствует с 23.05 по 29.05, а в доме №8 по улице Питкярантской – с 23.05 по 27.05. Магистраль от центрального теплового пункта к дому №10 по улице Питкярантской была заменена в прошлом году.