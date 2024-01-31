Житель Чалны вынес из чужих сараев циркулярку, бензопилы и велосипед

За совершение хищений чужого имущества мужчина попал под суд.

Пряжинский районный суд осудил жителя поселка Чална за совершение хищений чужого имущества, сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее судимый мужчина в течение лета 2023 года совершал кражи из сараев и других построек на территории поселка. Из помещений он похитил циркулярную пилу, триммер, бензопилы, велосипед, строительные инструменты.

Как рассказали в источнике, общий ущерб от деяний составил около 50 тысяч рублей. Кроме того, он же, используя ранее похищенный с крыльца дома телефон, через мобильное приложение перевел знакомому 30 тысяч рублей с банковского счета потерпевшей. Деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

В суде 32-летний обвиняемый признался в содеянном, раскаялся.

Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного обязали выплатить потерпевшим в счет возмещения ущерба 57 518 рублей.

Кроме того, приговором суда с мужчины взыскали в доход бюджета расходы на оплату услуг адвоката в размере 85 694 рублей.