Житель города бумажников Карелии избил до полусмерти соседа в общежитии и потерял свободу

Условно осужденный житель Кондопоги отправлен за решетку, после того как жестоко избил соседа в общежитии, сообщается на сайте городского суда.

Так, 29-летнего, ранее судимый кондопожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на общей кухне общежития в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с соседом, нанес множественные удары кулаками по лицу и голове потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Учитывая, что подсудимый совершил новое умышленное тяжкое преступление после провозглашения приговора за предыдущее преступление, в течение испытательного срока, суд назначил кондопожанину наказание в виде реального лишения свободы.