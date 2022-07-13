Житель Карелии, до полусмерти избивший знакомого, получил условный срок

Мужчина добивал ногами лежачего оппонента — за это ему нельзя будет переезжать без уведомления, сообщили в Сортавальском суде.
Сортавальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемом в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Выяснилось, что в сентябре 2021 года мужчина в пьяном состоянии поругался со своим знакомым, тоже пьяным. Ненависть к оппоненту, как и решение избить его, пришли внезапно — подсудимый свалил знакомого с ног ударом кулака, после чего ногами добивал его, лежащего на земле.
На суде житель Сортавалы полностью признал свою вину.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно. В течении трех лет мужчина будет находится на испытательном сроке.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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