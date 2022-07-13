Житель Карелии, до полусмерти избивший знакомого, получил условный срок

Мужчина добивал ногами лежачего оппонента — за это ему нельзя будет переезжать без уведомления, сообщили в Сортавальском суде.

Сортавальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемом в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Выяснилось, что в сентябре 2021 года мужчина в пьяном состоянии поругался со своим знакомым, тоже пьяным. Ненависть к оппоненту, как и решение избить его, пришли внезапно — подсудимый свалил знакомого с ног ударом кулака, после чего ногами добивал его, лежащего на земле.

На суде житель Сортавалы полностью признал свою вину.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно. В течении трех лет мужчина будет находится на испытательном сроке.

Приговор суда не вступил в законную силу.