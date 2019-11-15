Житель Карелии до смерти избил собутыльника

Инцидент произошел летом в дачном кооперативе, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне 2019 года 35-летний обвиняемый, находясь дома в одном из садоводческих товариществ Прионежского района, распивал спиртное со своим знакомым.



В ходе застолья мужчины поссорились и обвиняемый напал на гостя, нанес ему множественные удары руками и ногами. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее жителей Сегежи приговорили к колонии за зверское убийство собутыльника.