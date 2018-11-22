Житель Карелии доигрался

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Мужчине грозит срок за незаконное проведение азартных игр, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, 35-летний обвиняемый в январе проводил в помещении интернет-клуба на территории Костомукши незаконные азартные игры.
Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность и изъяли игорное оборудование, компьютеры, устройства подключения к Интернету.
За совершение указанного деяния законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье.
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