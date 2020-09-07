Житель Карелии дважды обокрал посетителей бара

Полиция установила подозреваемого в краже и грабеже, совершенных в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

По версии полиции, сначала августовским вечером 25-летний уроженец Пряжинского района похитил телефон у 19-летнего петрозаводчанина. Познакомились потерпевший и подозреваемый в баре. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

На следующий день в том же баре злоумышленник познакомился с другим петрозаводчанином. Как считают следователи, одолжив у нового приятеля телефон для звонка, подозреваемый быстро покинул заведение. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее петрозаводчанка украла телефон у кассира.