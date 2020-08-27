Петрозаводчанка украла телефон у кассира

В полицию 27 августа поступило сообщение о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Администратор магазина оставила рабочий телефон на прилавке, а потом не смогла его найти. Просмотрев записи с видеокамер, обнаружила, что его похитила посетительница.

Оперативники в течение нескольких часов установили 39-летнюю подозреваемую. Женщина пришла в магазин с сожителем за алкоголем и продуктами. Когда приобретала товар, заметила на кассе мобильный телефон. Незаметно для окружающих она похитила его и отправилась домой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии оставила беспомощную старушку без пенсии – деньги потратила на пальто и доктора.