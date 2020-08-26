Жительница Карелии оставила беспомощную старушку без пенсии – деньги потратила на пальто и доктора

В полицию Медвежьегорского района обратилась 81-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что ей понадобилась деньги, но вся ее пенсия – 21,3 тысячи рублей – пропала из кошелька.

Полицейские установили личность 57-летней подозреваемой – соседки потерпевшей. Чуть больше недели назад подозреваемая помогала пожилой соседке с закупкой продуктов. Когда они вместе вернулись из магазина, соседка занесла тяжелые пакеты в квартиру пожилой знакомой. Хозяйка отправилась на кухню – греть чайник, а в это время "помощница" похитила ее пенсию из кошелька и отправилась домой.



Деньги злоумышленница потратила на поездку в Петрозаводск: купила пальто, стоимостью более 10 тысяч рублей и два раза посетила платного врача.

Возбуждено уголовное дело.