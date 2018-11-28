Житель Карелии дважды украл из квартиры деньги, пока не было хозяев

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Суд рассмотрел иск потерпевшей и назначил мужчине условный срок, сообщили в Сортавальском городском суде.
Два преступления были совершены жителем Сортавальского района. Мужчина, зная о местонахождении ключа от дома потерпевших, воспользовался данным ключом и дважды проник в чужой дом. Он похитил деньги потерпевших на сумму 37 тысяч рублей.
Преступление было раскрыто. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно, приговором был также удовлетворен гражданский иск потерпевшей.
Приговор не вступил в законную силу.
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