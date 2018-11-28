Житель Карелии дважды украл из квартиры деньги, пока не было хозяев

Суд рассмотрел иск потерпевшей и назначил мужчине условный срок, сообщили в Сортавальском городском суде.

Два преступления были совершены жителем Сортавальского района. Мужчина, зная о местонахождении ключа от дома потерпевших, воспользовался данным ключом и дважды проник в чужой дом. Он похитил деньги потерпевших на сумму 37 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно, приговором был также удовлетворен гражданский иск потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.