Житель Карелии, хранивший дома банку пороха, на 4 года лишился свободы

Суд рассмотрел дело жителя Кондопожского района, обвиняемого в хранении боеприпасов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении боеприпасов.

Как было установлено, в сентябре 2019 года житель поселка Сопоха купил банку с порохом, которую затем хранил у себя дома. Порох он использовал в приготовлении 24 готовых к использованию патронов для гладкоствольного ружья.

В соответствии с позицией гособвинения суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.