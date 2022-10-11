Житель Карелии, хватавший полицейского за форму, получил штраф

На севере Карелии суд наказал местного жителя за сопротивление полицейским, сообщили на сайте судебной инстанции.
Беломорский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неповиновении сотруднику полиции.
Согласно материалам дела, мужчина, будучи пьяным, отверг требования полицейского пройти в служебный автомобиль для составления протокола. Вместо этого житель Беломорска повел себя агрессивно, стал хватать сотрудника полиции за форму, а потом и вовсе попытался сбежать. В результате нарушителя пришлось скрутить и применить наручники.
На суде мужчина признал вину, объяснив, что был пьян. Суд, приняв во внимания все обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание