Житель Карелии, хватавший полицейского за форму, получил штраф

На севере Карелии суд наказал местного жителя за сопротивление полицейским, сообщили на сайте судебной инстанции.

Беломорский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неповиновении сотруднику полиции.

Согласно материалам дела, мужчина, будучи пьяным, отверг требования полицейского пройти в служебный автомобиль для составления протокола. Вместо этого житель Беломорска повел себя агрессивно, стал хватать сотрудника полиции за форму, а потом и вовсе попытался сбежать. В результате нарушителя пришлось скрутить и применить наручники.

На суде мужчина признал вину, объяснив, что был пьян. Суд, приняв во внимания все обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.