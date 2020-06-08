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Житель Карелии, испугавшийся полиции, подбросил краденое на место преступления

Новости. Криминал
12:53, 09 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Кемского района поступило заявление о краже от 54-летнего жителя города, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его лодку и лодочный мотор с берега залива Белого моря. Сначала он пытался разыскать имущество самостоятельно, но позже понял, что требуется помощь полицейских. Ущерб был оценен почти в 21 тысячу рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 30-летнего жителя Кеми.

Ночью злоумышленник приехал на машине к месту, где хранилась лодка, погрузил в кузов и потом спрятал в своем гараже. На преступление мужчина пошел из-за неприязни к владельцу. Якобы таким образом хотел его проучить.

Когда нарушитель узнал о поступившем заявлении в полицию, то тайно вернул лодку на место.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии обокрал спящих у озера рыбаков.

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