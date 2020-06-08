Житель Карелии обокрал спящих у озера рыбаков

В конце мая в полицию с заявлением о краже обратился 26-летний житель Питкяранты, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, потерпевший приехал в Суоярвский район на рыбалку. Вместе с приятелем они расположились на берегу озера. К вечеру к их компании присоединился местный рыбак. Он провел с ними некоторое время, а когда мужчины стали собираться спать, ушел. Утром обнаружилось, что пропал лодочный мотор за 60 тысяч рублей.

Подозреваемый, 35-летний житель Суоярви, дал признательные показания.



По словам мужчины, он дождался, пока рыбаки заснут, снял лодочный мотор, дотащил до своей машины и увез домой.

Ведется следствие.

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