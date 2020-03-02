Житель Карелии изувечил приятеля топором

В Сегеже вневедомственная охрана задержала мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений топором, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В понедельник, 2 марта, в 17.55 дежурным нарядам поступила информация о том, что в одном из домов по улице Лесной произошёл скандал, в результате которого пострадавшего мужчину госпитализировали с рублеными ранами.

На месте происшествия задержали 52-летнего подозреваемого. Мужчину передали полиции.



По предварительной информации, оба участника конфликта имеют в биографии криминальные эпизоды.



Потерпевший находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее жителя Карелии, до смерти забившего собутыльника доской и топором, осудили на 9 лет.