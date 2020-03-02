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Житель Карелии изувечил приятеля топором

Новости. Происшествия
12:32, 03 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В Сегеже вневедомственная охрана задержала мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений топором, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В понедельник, 2 марта, в 17.55 дежурным нарядам поступила информация о том, что в одном из домов по улице Лесной произошёл скандал, в результате которого пострадавшего мужчину госпитализировали с рублеными ранами.

На месте происшествия задержали 52-летнего подозреваемого. Мужчину передали полиции.

По предварительной информации, оба участника конфликта имеют в биографии криминальные эпизоды.

Потерпевший находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее жителя Карелии, до смерти забившего собутыльника доской и топором, осудили на 9 лет.

 

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