Житель Карелии изувечил приятеля топором

В Сегеже вневедомственная охрана задержала мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений топором, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В понедельник, 2 марта, в 17.55 дежурным нарядам поступила информация о том, что в одном из домов по улице Лесной произошёл скандал, в результате которого пострадавшего мужчину госпитализировали с рублеными ранами.
На месте происшествия задержали 52-летнего подозреваемого. Мужчину передали полиции.
По предварительной информации, оба участника конфликта имеют в биографии криминальные эпизоды.
Потерпевший находится в отделении интенсивной терапии.
Ранее жителя Карелии, до смерти забившего собутыльника доской и топором, осудили на 9 лет.
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