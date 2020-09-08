Житель Карелии купил краденый телефон и подарил матери

В Карелии пенсионер лишился телефона после визита 34-летней гостьи.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району обратился житель одного из сел с заявлением о хищении имущества. Пенсионер рассказал, полицейским, что лишился телефона. Об этом информирует МВД по Карелии.

Как именно произошла потеря имущества, пострадавший не знал. Он побывал за вечер у нескольких друзей, а также принимал у себя гостью. Проверка причастности именно этой местной жительницы дала результат, рассказывают в полиции. Местонахождение похищенного было установлено.

По версии дознания, 34-летняя гостья похитила телефон, а затем сбыла его за тысячу рублей. Гражданин, который приобрел имущество, подарил его собственной матери.

В итоге, телефон был изъят полицейскими и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка украла телефон у кассира.