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Житель Карелии купил краденый телефон и подарил матери

Новости. Криминал
09:58, 09 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com
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В Карелии пенсионер лишился телефона после визита 34-летней гостьи.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району обратился житель одного из сел с заявлением о хищении имущества. Пенсионер рассказал, полицейским, что лишился телефона. Об этом информирует МВД по Карелии.

Как именно произошла потеря имущества, пострадавший не знал. Он побывал за вечер у нескольких друзей, а также принимал у себя гостью. Проверка причастности именно этой местной жительницы дала результат, рассказывают в полиции. Местонахождение похищенного было установлено.

По версии дознания, 34-летняя гостья похитила телефон, а затем сбыла его за тысячу рублей. Гражданин, который приобрел имущество, подарил его собственной матери.

В итоге, телефон был изъят полицейскими и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка украла телефон у кассира.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-09 10:37:22
За покупку краденого нет наказания.
кир
2020-09-09 10:27:35
Не надо пенсу общаться с ледями.
Гость
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