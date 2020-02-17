Житель Карелии лишился 76 тысяч рублей в надежде получить кредит

В полицию Беломорского района обратился 52-летний житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Мужчине понадобились средства взаймы. Он стал искать в интернете подходящие предложения. На одном из ресурсов ему понравилось объявление, и он заполнил форму для оформления кредита в 150 тысяч рублей.



Вскоре ему перезвонил неизвестный и пояснил, что заявка будет одобрена как только пользователь сам переведет определенные суммы в качестве страховки. Гражданин отправился к банкомату и под диктовку абонента перечислил на посторонние счета свыше 76 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили регион, из которого поступали входящие звонки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек.