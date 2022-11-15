Житель Карелии, махавший двухметровой палкой перед женщиной, отправился на обязательные работы

На севере Карелии суд вынес приговор местному жителю, угрожавшему бывшей жене, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством.

Как было установлено в суде, в начале августа 2021 года 47-летний мужчина в пьяном виде пришел к своей бывшей супруге, поругался с ней, повалил женщину на землю. Бывший супруг несколько раз замахнулся на нее двухметровой палкой с гвоздями, и пригрозил убить ее. Испуганную женщину спас сын.

С учетом позиции гособвинителя суд признал мужчину виновным и приговорил его к 300 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.