890x80
Реклама
В 2022 году в Карелии пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений 29
11.01.2022 17:22
Человек погиб при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе в Карелии (ФОТО)
11.01.2022 23:24

Житель Карелии, мечтавший купить японский внедорожник, попался на приманку аферистов

Новости. Криминал
11:40, 12 Января 2022
фото: © Bigstock.com

Новости партнеров

В Суоярвском районе мужчина обратился в полицию после попытки приобрести автомобиль через Интернет.

Очередной жертвой мошенников стал 53-летний житель Суоярвского района. Он рассказал полицейским о том, что хотел приобрести автомобиль, но в итоге лишился денег, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, на одном из сайтов он увидел информацию о том, что житель Санкт-Петербурга продает японский внедорожник. Связавшись с автором объявления, мужчина договорился с ним о покупке и, в счет предоплаты, перевел 20 000 рублей. В скором времени он должен был выехать в соседний регион, чтобы забрать машину, однако продавец сообщил, что передумал совершать сделку, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее житель Петрозаводска заплатил мошенникам 14 тысяч рублей за поездку в Мурманск и остался дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
КИР
2022-01-12 11:49:27
Цивилизация несбыточной мечты, - сказал кот. И нет защиты от жуликов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска
05.01.2022, 12:04
Мэр Петрозаводска «зацепил вирус»

Аналитика

11.01.2022 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 8
11.01.2022 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 4
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»