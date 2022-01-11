Житель Карелии, мечтавший купить японский внедорожник, попался на приманку аферистов

В Суоярвском районе мужчина обратился в полицию после попытки приобрести автомобиль через Интернет.

Очередной жертвой мошенников стал 53-летний житель Суоярвского района. Он рассказал полицейским о том, что хотел приобрести автомобиль, но в итоге лишился денег, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, на одном из сайтов он увидел информацию о том, что житель Санкт-Петербурга продает японский внедорожник. Связавшись с автором объявления, мужчина договорился с ним о покупке и, в счет предоплаты, перевел 20 000 рублей. В скором времени он должен был выехать в соседний регион, чтобы забрать машину, однако продавец сообщил, что передумал совершать сделку, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее житель Петрозаводска заплатил мошенникам 14 тысяч рублей за поездку в Мурманск и остался дома.