В Карелии будут судить мужчину, который обматерил сотрудника ФСБ

Рецидивист оскорбил пограничника на ж/д станции в Суоярви, теперь его снова ждет суд, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, в апреле на перроне железнодорожной станции в Суоярви к сотруднику Пограничного управления ФСБ Карелии подошел ранее неоднократно судимый местный житель.
Нетрезвый 27-летний мужчина публично обматерил пограничника. Свидетелями этого стали проводники и пассажиры поезда.
Во время предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит наказание вплоть до исправительных работ на один год. Уголовное дело направлено в Суоярвский районный суд.
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