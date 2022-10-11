В Карелии будут судить мужчину, который обматерил сотрудника ФСБ

Рецидивист оскорбил пограничника на ж/д станции в Суоярви, теперь его снова ждет суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в апреле на перроне железнодорожной станции в Суоярви к сотруднику Пограничного управления ФСБ Карелии подошел ранее неоднократно судимый местный житель.



Нетрезвый 27-летний мужчина публично обматерил пограничника. Свидетелями этого стали проводники и пассажиры поезда.

Во время предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит наказание вплоть до исправительных работ на один год. Уголовное дело направлено в Суоярвский районный суд.