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Житель Карелии нашел лежавшие на улице батарею с канистрой и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
15:16, 28 Октября 2021
фото: © bryansknovosti.ru

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В Калевальском районе 47-летний местный житель нечаянно обворовал молодого односельчанина, сообщили в МВД Карелии.

Житель Калевальского района проходит обвиняемым по делу о краже — он похитил имущество, принадлежащее 26-летнему односельчанину.

Потерпевший заявил о пропаже аккумуляторной батареи и канистры с тосолом. Вечером молодой человек, как всегда, оставил их возле дома, но на следующий день они пропали. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 47-летний местный житель, который раскаялся в содеянном и рассказал, что посчитал батарею и канистру бесхозными, потому и взял их себе.

Обвиняемый вернул похищенное законному владельцу и принёс ему свои извинения. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд. Фигуранта может ожидать до двух лет лишения свободы.

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