Житель Карелии украл и сдал в металлолом дверь подъезда

Житель Костомукши приметил у дома снятую старую дверь подъезда, украл ее и сдал в металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился старший по подъезду одного из многоквартирных домов. Он сообщил, что кто-то украл металлическую входную дверь подъезда: недавно её демонтировали в связи с заменой на новую и временно оставили на улице. Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний горожанин. Как выяснилось, мужчина приметил дверь случайно, когда проходил мимо дома, а затем вернулся и вывез её на личном автомобиле в пункт приёма металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.