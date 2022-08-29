Житель Карелии незаметно обокрал радушного хозяина и продолжил с ним отдыхать

Во время посиделок житель Пудожского района нашел время на кражу, сообщили в МВД Карелии.

В Пудожском районе возбуждено уголовное дело по статье «кража» в отношении 40-летнего местного жителя.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска. Как было установлено, мужчина украл у 60-летнего знакомого 6 золотых колец общей стоимостью не менее 42 тысяч рублей. Все произошло во время застолья в квартире потерпевшего. Когда хозяин отвлекся на свои дела, гость заметил в шкафу ювелирные изделия и незаметно забрал их, а затем продолжил отдыхать как ни в чем не бывало.

Впоследствии он продал кольца, а вырученные деньги потратил. Оперативники установили место сбыта, нашли и изъяли все ювелирные украшения.

В настоящее время житель Пудожа дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.