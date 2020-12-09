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Получивший "условку" житель Карелии отправится в колонию после неудачного побега в Санкт-Петербург

Новости. Криминал
12:30, 10 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Нарушитель получил 4 года колонии, из-за того что, будучи осужденным "условно" скрылся в другом регионе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Будучи осужденным в 2018 году к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за совершение преступлений против собственности, а также за незаконный оборот наркотиков, житель Карелии не являлся на обязательную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и не посещал установленного ему врача-нарколога, сообщили в прокуратуре республики.

В 2019 году Сортавальский городской суд предупредил осужденного о недопустимости нарушений порядка и условий отбывания наказания. Однако он исправляться не собирался, а затем и вовсе скрылся.

В связи с этим было принято решение разыскать гражданина, позднее выяснилось, что он находится в Санкт-Петербурге.

С учетом всех обстоятельств, прокурор дал заключение о необходимости отмены осужденному условного осуждения и направления его для отбывания наказания в места лишения свободы.

Сортавальским городским судом условный срок был изменен на лишение свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима.

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Комментарии

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театральный критик
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