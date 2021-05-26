Житель Карелии обчистил дачу родственников почти на 100 тысяч рублей

В Кондопожском районе мужчина взломал дачный дом дальних родственников и вынес оттуда музыкальный центр, бензопилу и садовый триммер, сообщили в МВД Карелии.

В кондопожскую полицию поступило заявление от 39-летней петрозаводчанки. Из ее дачного дома, расположенного в одном из поселков, пропало имущество на 96 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина не была на даче около месяца. Когда приехала, обнаружила, что дверь взломана. Из дома исчезли музыкальный центр, бензопила, садовый триммер, угловая шлифмашинка, а также велосипед.

Установлено, что к преступлению причастен дальний родственник потерпевшей - ранее судимый 27-летний житель столицы Карелии. Похищенное имущество он сбыл, но большую часть вещей полицейским удалось изъять.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое жителей Петрозаводска украли у дачника более полутора тысяч литров дизельного топлива.