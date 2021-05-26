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Житель Карелии обчистил дачу родственников почти на 100 тысяч рублей

Новости. Общество
17:40, 26 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

В Кондопожском районе мужчина взломал дачный дом дальних родственников и вынес оттуда музыкальный центр, бензопилу и садовый триммер, сообщили в МВД Карелии.

В кондопожскую полицию поступило заявление от 39-летней петрозаводчанки. Из ее дачного дома, расположенного в одном из поселков, пропало имущество на 96 тысяч рублей.

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Как выяснилось, женщина не была на даче около месяца. Когда приехала, обнаружила, что дверь взломана. Из дома исчезли музыкальный центр, бензопила, садовый триммер, угловая шлифмашинка, а также велосипед.

Установлено, что к преступлению причастен дальний родственник потерпевшей - ранее судимый 27-летний житель столицы Карелии. Похищенное имущество он сбыл, но большую часть вещей полицейским удалось изъять.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое жителей Петрозаводска украли у дачника более полутора тысяч литров дизельного топлива.

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