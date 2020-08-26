Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее

Свалку бытовых отходов устроили в Суоярвском районе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Карелии.

На земельном участке была расположена силосная траншея из монолитных бетонных блоков, в которой образована свалка строительного мусора: кирпичи, доски, брусья, бетонные блоки, бытовой мусор ­ пакеты, картонные коробки, электронная и бытовая техника.

Ориентировочная площадь свалки составила 230 кв м.

Рядом со свалкой кто-то также сжег всю растительность.

В адрес администрации сельского поселения выдано предостережение.

Информация направлена в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.