Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее

Свалку бытовых отходов устроили в Суоярвском районе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Карелии.
На земельном участке была расположена силосная траншея из монолитных бетонных блоков, в которой образована свалка строительного мусора: кирпичи, доски, брусья, бетонные блоки, бытовой мусор пакеты, картонные коробки, электронная и бытовая техника.
Ориентировочная площадь свалки составила 230 кв м.
Рядом со свалкой кто-то также сжег всю растительность.
В адрес администрации сельского поселения выдано предостережение.
Информация направлена в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.
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