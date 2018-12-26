Житель Карелии обокрал девочку

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В полицию Прионежского района обратилась несовершеннолетняя девочка с сообщением о краже ноутбука, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 38-летнего ранее судимого мужчину. Он был знаком с матерью потерпевшей и часто бывал у них в гостях.
По версии полицейских, в день происшествия подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил ноутбук и сбыл его за тысячу рублей Вырученные деньги гражданин потратил на спиртное.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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