Житель Карелии обокрал спящих новоселов

В Калевальском районе окончено расследование уголовного дела о квартирной краже, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 37-летний сельский житель ночью проник в квартиру, куда недавно переехала пара из Костомукши. Убедившись, что хозяева помещения спят, он похитил мобильный телефон. Обвиняемый думал, что соседи могли его заметить в подъезде, поэтому позднее, чтобы отвести от себя подозрения, позвонил в дверь обворованной квартиры и попросил в долг 50 рублей. Те проснулись и одолжили требуемую сумму.



Краденое мужчина продал знакомому за 800 рублей и купил спиртное.

Уголовное дело направлено в суд.

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