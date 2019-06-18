Житель Карелии обокрал строящийся дом во время поездки к родителям

Мужчина украл дорогой электроинструмент в строящемся доме в Ильинском, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 31-летняя жительница п. Ильинский. В строящийся дом проник неизвестный. Предметом хищения стал электроинструмент на сумму около 50 тысяч рублей.

Первым что-то неладное заметил сосед потерпевшей – вечером около пустующего дома стояла неизвестная ему машина. Рано утром он же увидел следы и, обойдя дом, заметил разбитое окно. Мужчина известил хозяйку, и та обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 23-летнего жителя Олонецкого района. Он приезжал в посёлок навестить родителей. Чужое имущество он спрятал, желая позже его перепродать.

Возбуждено уголовное дело.