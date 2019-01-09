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Новости. Криминал
18:00, 09 Января 2019
фото: подольск-администрация.рф

Житель Карелии обокрал спящего в подъезде мужчину

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Судимый мужчина попался на краже кошелька и телефона, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанину поступил звонок от сотрудников полиции с уточнением – ему ли принадлежит определенное имущество. Тот был весьма обрадован подобному стечению обстоятельств, так как сам собирался на днях обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Как пояснил мужчина, его пригасили в гости в микрорайон Древлянка. В ночь с 4 на 5 января он прибыл к указанному дому. Но, как впоследствии выяснилось, перепутал подъезд.

В это время в подъезде спал ранее судимый житель Карелии. Проснувшись, он обнаружил не совсем трезвого визитера. По версии следствия, он похитил у мужчины мобильный телефон и кошелек, в котором находились банковские карты и несколько сотен рублей, затем скрылся.

Заявлять о преступлении сразу же потерпевший горожанин не стал, так как сначала решил привести себя в порядок.

Позднее в дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району поступила из одного из поселков жалоба на дебошира. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что мешал заявителям ранее судимый 47-летний гражданин. Более того, стало известно, что он прибыл в поселок с чьим-то мобильным телефоном и кошельком.

Последняя деталь позволила сотрудникам полиции оперативно найти контакты пострадавшего.

На мужчину возбудили уголовное дело.

 

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