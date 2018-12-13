Житель Карелии обокрал задремавшего знакомого

В полицию Беломорского района обратился 41-летний мужчина с заявлением о краже телефона и планшета, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что из его квартиры похищены мобильный телефон и планшет. В день происшествия он познакомился на улице с мужчиной, а затем распивал с ним алкогольные напитки у себя дома.

На следующий день гражданин обнаружил пропажу имущества. Потерпевший ничего не смог рассказать правоохранителям о госте кроме его имени.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 50-летнего местного жителя. По версии следствия, в тот день он воспользовался тем, что хозяин квартиры задремал, после чего совершил кражу. Впоследствии он сбыл и планшет, и мобильный, а вырученные средства потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.