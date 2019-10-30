Злоумышленник оставил пенсионеров из Карелии без денег

В Калевальском районе окончено расследование мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

На улице в Калевале 27-летний костомукшанин нашел банковскую карту и присвоил ее. Он посетил все сетевые магазины поселка и купил сигареты, чипсы, слабоалкогольные напитки. Позже злоумышленник воспользовался картой в баре, после чего выбросил ее.

Карта принадлежала пенсионерке. Когда ее муж увидел смс о списании денег, женщина заблокировала карту. Но более 7 тысяч рублей уже были украдены.

Мужчина дал признательные показания, в ходе следствия раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. При этом у него нет имущества, работы, зато есть судимости за различные преступления.

Материалы дела направлены в суд.