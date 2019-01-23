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Новости. Криминал
10:35, 23 Января 2019
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Житель Карелии оставил телефон в угнанном автомобиле

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Мужчина угнал рабочий автомобиль, чтобы перевести доски, и случайно оставил в нем свой телефон, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 19 на 20 января с огороженной территории одного из предприятий, расположенных в Олонецком районе, был совершен угон. Об этом стало известно случайно – проезжавшего мимо сотрудника фирмы насторожили настежь открытые ворота. Тогда-то и выяснилось, что на парковке вместо четырех

По версии следствия, 39-летний местный житель, который нанялся разнорабочим на данное предприятие, решил незаконно завладеть имуществом. Заглянув в подсобное помещение, в котором хранились ключи от авто, мужчина взял их и отправился в путешествие по району на чужом автотранспорте.

Почти доехав до Олонца, он не справился с управлением и съехал в кювет. Осознав, что поездка окончена, он спешно покинул салон и поймал попутку до родного поселка. При этом в салоне гражданин забыл мобильный телефон.

Полицейским ранее лишенный права управления транспортом житель Карелии пояснил – он надеялся, что никто не узнает о поездке, а за это время можно будет с помощью фургона решить свои хозяйственные вопросы – перевести доски.

На мужчину завели уголовные дела.

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Комментарии

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Евгений
2019-01-23 11:37:12
Слабоумие и отвага! :)
Гость
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